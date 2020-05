Cameron Diaz: „Vorerst keine weiteren Filme“

Cameron Diaz will sich in nächster Zeit erstmal um Tochter Raddix kümmern. Das hat die frisch gebackene Mutter ihren Fans in einer Frage-und-Antwort-Runde via „Instagram“-Livevideo gestanden.

Dabei kam auch die Frage auf, ob sie bald wieder vor der Kamera stehen wird. Diaz‘ Antwort: „Im Moment werde ich vorerst keine weiteren Filme machen.“ Aber vor die Handykamera möchte die 47-Jährige trotzdem kommen und öfter auf „Instagram“ live gehen. Die Schauspielerin hat gesagt: „Es macht mir eine Menge Spaß, mich mit euch zu connecten und ‚Hi‘ zu sagen.“

Cameron Diaz kocht übrigens zur Entspannung – am aller liebsten Pasta.

Foto: (c) Louis Burgis / PR Photos