Camila Cabello: Ein glücklicher Fan darf in ihr nächstes Musikvideo

Camila Cabello wird einem Fan einen Traum erfüllen. Ein glücklicher Gewinner wird in ihrem nächsten Musikvideo dabei sein.

Wie geht das? Cabello macht bei der „All-in Challenge“ mit. Ins Leben gerufen wurde diese Aktion von Michael Rubin, dem Teilhaber der Philadelphia 76ers. Der ruft Promis dazu auf, wertvolle Besitztümer oder einmalige Erlebnisse an ihre Fans zu verschenken. So wird Geld für diejenigen, die während der Corona-Pandemie Essen benötigen, gesammelt. Die Sängerin schrieb entsprechend auf „Instagram“: „Ich biete euch einen Tag am Set meines neuen Musikvideos, wenn die Phase des Social Distancing vorbei ist. Ihr werdet in meinem Video einen Auftritt haben und ihr werdet die Choreografie mit mir lernen. Ich zeige euch alle Moves, oder viel mehr zeigt euch mein Choreograf die Schritte.“

Außerdem wird der Gewinner zur Location geflogen, wird eine Nacht in einem schicken Hotel verbringen und oben drauf wartet ein Tage mit Camila. Das gesamte Geld, das mit der „All-in“-Challange gesammelt wird geht an die Organisationen Feeding America, Meals in Wheels, World Central Kitchen und No Kid Hungry.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos