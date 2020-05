Capital Bra: Neues Album im September

Das Datum ist raus! Capital Bra bringt sein neues Album „CB7“ am 04. September heraus. Das verrät er am Ende seine neuesten Videos zum Song „Nicht verdient“, den er im Duett mit Loredana veröffentlicht hatte. Weitere Infos dazu gibt es nicht. Seine Tour hat der Rapper wie so viele Stars wegen Corona verschieben müssen. Er kündigte jedoch auf „Instagram“ gleich seine neuen Tourdates für seine Fans an. Dazu schrieb er: „Bleibt gesund und wir freuen uns um so mehr auf das Jahresende und eine gigantische Arena Tour. Berlin lebt wie nie zuvor.“

Hier gibt’s die neuen Termine:

03.11.2020 Frankfurt Festhalle

07.11.2020 Nürnberg Arena

08.11.2020 Leipzig Arena

09.11.2020 Berlin Mercedes Benz Arena

10.11.2020 Hamburg Barclaycard Arena

15.11.2020 Dortmund Westfalenhalle

16.11.2020 Hannover ZAG Arena

17.11.2020 Münster Messe+ Congress Centrum

18.11.2020 Köln Lanxess Arena

20.11.2020 Erfurt Thüringenhalle

22.11.2020 Mannheim Maimarkthalle

23.22.2020 Zürich Hallenstadion (hochverlegt)

25.11.2020 Trier Arena

27.11.2020 Stuttgart Schleyer-Halle

30.11.2020 München Olympiahalle

01.12.2020 Ravensburg Oberschwabenhalle

04.12.2020 Wien Stadthalle

