Capital Bra: Seine Tiefkühlpizza bricht Rekorde

Capital Bra hat vor ein paar Tagen (11.05.) seine eigene Pizza rausgebracht. Sie heißt #TEAMCAPI-Pizza und es gibt zwei Sorten: eine „Rindersalami“-Version und eine vegetarische „Grillgemüse“-Variante. Und die beiden brechen nun sogar Rekorde! Eine halbe Million Pizzen seien innerhalb der ersten Verkaufswoche an die beteiligten Märkte ausgeliefert worden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung von „Universal Music“. Das habe es demnach noch nie in Deutschland gegeben.

Weil die Nachfrage so hoch ist, könne es derzeit sogar zu vereinzelten Lieferengpässen kommen. Aber es würden Sonderschichten geschoben, um mehr Ware zu produzieren, heißt es weiter. Aktuellen Berechnungen zufolge könnten demnach bis Ende Mai eine Million Pizzen ausgeliefert werden. Die Capital-Bra-Pizzen gibt es in den Tiefkühlregalen von „EDEKA“, „Kaufland“ und „REWE“, weitere Infos stehen unter gangstarella.com.

Capital Bra und Loredana haben es mit ihrem neuen Hit „Nicht verdient“ übrigens schon auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts geschafft.

