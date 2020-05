Cardi B: Neue Single kommt ganz bald, versprochen

Fans von Cardi B können sich freuen. Die Rapperin hat einen neuen Song in der Pipeline. Eigentlich sollte der Track schon längst da sein, doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde der Release verschoben.

Jetzt ist es bald soweit, verriet Cardi ihren Fans in einem „Instagram“-Live-Video. Erst sagte sie: „Meine Single kommt schon ganz bald, ok ihr Lieben?“ Dann scherzte sie: „Meine Single erscheint, sobald ich etwas abgenommen habe, also nie.“ Aber Spaß beiseite, Cardi wird eine neue Single veröffentlichen, wann genau hat sie dann aber doch noch für sich behalten.

Bereits im März hatte Cardi ihren Fans mitgeteilt, der Single-Release würde sich verschieben. In der Zwischenzeit begeisterte sie mit ihrer Corona-Hymne, die auch völlig durch die Decke ging.

Foto: (c) Sushi / PR Photos