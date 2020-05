Cardi B und Beyoncé: Gescheiterte Kollaboration

Es wäre wahrscheinlich die Kollaboration des Jahres geworden: Cardi B und Beyoncé wollten eigentlich 2017 einen gemeinsamen Song aufnehmen, doch nachdem ein Teil der Aufnahme illegal im Netz landete, haben die beiden Musikerinnen die Arbeit eingestellt.

Produzent J White Did It erzählte laut „contactmusic.com“ in einem Interview: „Vor drei Jahren hatte ich einen Beyoncé-Song mit Cardi auf meinen Tisch. Doch das ging schief, denn es sickerte durch, dass sie einen Song zusammen machen und dann haben sie sich dagegen entschieden.“

Cardi B hat übrigens vor drei Jahren von ihrem ersten Treffen mit Beyoncé total geschwärmt.

