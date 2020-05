Cardi B wird von Muttergefühlen übermannt

Cardi B kann auch mal anders – also zart, leise und sensibel. Was es dafür braucht? Ihre kleine Tochter Kulture. Cardi filmte ihren einjährigen Schatz jetzt beim Schlafen und veröffentlichte den Clip auf ihrem „Instagram“-Profil. Dazu schrieb sie: „Ich liebe sie so, so sehr. Sie macht mich gleichzeitig stark und schwach.“

Da wurde die Sängerin wohl von ihrem Muttergefühlen übermannt!

Übrigens: Cardi B hat manchmal damit zu kämpfen, dass Kulture eher auf den Papa fokussiert ist.

