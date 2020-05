Carly Rae Jepsen: Neues Album!

Überraschung von Carly Rae Jepsen! Die Kanadierin hat ganz ohne Vorwarnung ein neues Album veröffentlicht. „Dedicated: Side B“ ist heimlich, still und leise zum Vatertag (21.05.) erschienen. Dabei handelt es sich um eine Ergänzung ihres letzten Albums „Dedicated“, welches fast auf den Tag genau vor einem Jahr – am 17. Mai 2019 – erschien.

Jepsen postete via „Instagram“ die Tracklist ihrer neuen Platte. Unterm Strich gibt’s auf „Dedicated: Side B“ ganze 43 Minuten Musik. Die 34-Jährige schrieb dazu: „Ich bin so glücklich darüber, dass das Album jetzt raus ist! Ich bedanke mich direkt vorab für euren immensen Support. Hört mal rein, wenn ihr das nicht längst schon habt!“ Bei so tollen Neuigkeiten sind die Fans natürlich ganz aus dem Häuschen.

Carly Rae Jepsen war im Februar übrigens auf Deutschland-Tour.

Foto: (c) PR Photos