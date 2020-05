Celeste und ihre neue Single mit Finneas

Celeste hat sich mit einer neuen Single „I Can See The Change“ zurückgemeldet. Und die wurde von keinem Geringeren produziert als Finneas, dem berühmten Bruder von Billie Eilish. Finneas selbst ist total begeistert davon, dass er mit der Newcomerin zusammenarbeiten konnte.

Laut „Universal Music“ sagte er: „Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich für einige Künstler Songs produziert habe, von denen ich der Ansicht bin, dass sie für die Ewigkeit Musik machen und Celeste gehört eindeutig dazu.“

„I Can See The Change” ist übrigens ein hoffnungsvoller Song, der die Botschaft vermittelt, dass es am Ende des Tunnels immer ein Licht gibt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos