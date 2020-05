Charli XCX: „Fühle mich verloren, überwältigt und zerbrechlich“

Mitte Mai hat Charli XCX ihr neues Album „How I’m Feeling Now“ auf den Markt gebracht. Wie einem „Instagram“-Post der Sängerin zu entnehmen ist, hat die Produktion des Album ganz schön an den Kräften der 27-Jährigen gezehrt.

Sie schrieb zu einem Foto, auf dem sie recht ausgepowert aussieht: „Seit ich mein Album veröffentlicht habe, bin ich in einem ziemlich fragilen Zustand. Ich glaube, ich war so sehr damit beschäftigt, dieses Album zu machen und zu veröffentlichen, ein Prozess, der meistens Monate, manchmal Jahre dauert, dass ich meine geistige Gesundheit und meine emotionalen Bedürfnisse wirklich ignoriert habe. (…) Ich war so darauf konzentriert, mich selbst zu pushen, meine Arbeit zu beenden und mich von der Aktualität des gegenwärtigen Zustands der Welt abzulenken, dass ich jetzt auf der anderen Seite angekommen bin und mich sehr verloren, überwältigt und zerbrechlich fühle.“

Sie verriet in dem Post auch, was in so einer Situation zu tun ist. Sie schrieb: „Ruft eure Freunde an, lest ein Buch, öffnet das Fenster, schaut euren Lieblingsfilm an, esst leckeres Essen, tanzt herum, tut, was Ihr wollt. Übt einfach keinen Druck auf euch selbst aus. Dieser Prozess hat mich euch näher gebracht als je zuvor und es hat mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, wirklich auf mich und meine Bedürfnisse zu hören, ohne dass Schuldgefühle mich überwältigen. Ich bin sehr dankbar für diese beiden Dinge.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos