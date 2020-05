Charli XCX: Neue Single aus der Garage

Charli XCX hat ihre neue Single ‘I Finally Understand’ herausgebracht. Diese wird auch Bestandteil ihres Quarantäne Albums „How I’m Feeling Now“ sein. Das gesamte Werk wurde während des Lockdowns aufgenommen, wie „nme.com“ berichtet.

In einem „zoomcall“ im April sagte die Sängerin: „Die Art dieses Albums wird bezeichnend für diese Zeiten sein, einfach weil ich nur die Werkzeuge benutzen kann, die ich in meinen Fingerspitzen habe um all diese Musik, all diese Kunst, all die Videos…. alles zu erschaffen – in diesem Sinne, wird es sehr do-it-yourself sein.“

Charli macht Musik weil es Spaß macht. Weniger aus eigennützigem Zweck, sondern einfach auch für sich selbst.

Foto: (c) Landmark / PR Photos