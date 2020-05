Charlie Puth: Diese Künstler haben ihn musikalisch geformt

Charlie Puth hat es inzwischen zu einem weltweit bekannten und beliebten Musiker gebracht. Seinen größten Erfolg feierte er an der Seite von Wiz Khalifa mit dem Hit „See You Again“. Und Puth hat sein musikalisches Sein natürlich einigen Vorbildern zu verdanken.

Welche Künstler ihn nachhaltig geprägt haben, verriet er jetzt via „Instagram“-Story. Dort postete er gleich mehrere Songs, die ihn, so schreibt er, „musikalisch formten“: Und das Genrespektrum könnte nicht breiter sein! In der Aufzählung befinden sich Songs von Jay-Z und den „Gorillaz“, von Eminem und „Limp Bizkit, von Snoop Dogg und den „Carpenters“. Von amerikanischem Hip-Hop über Pop bis hin zu Nu-Metal ist alles dabei. Ein wirklich wilder Mix.

Übrigens: Es scheint als hätte Charlie Puth mit Elton John gemeinsame Sache gemacht.

Foto: (c) Warner Music