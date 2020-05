Chris Evans litt unter Panikattacken

Chris Evans wäre um ein Haar nie Captain America geworden. Der Grund: Der 38-Jährige litt nach eigenen Angaben lange unter Panikattacken.

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ sagte der Schauspieler: „Das ging erstmals im Jahr 2010 am Set des Films ‚Puncture‘ los. Ich fing an zu zweifeln, ob die Schauspielerei noch das Richtige für mich ist. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich so gesund fühlte, wie ich mich fühlen sollte.“ Das Problem: Just als er mit diesen Gedanken zu ringen hatte, kam „Marvel“ um die Ecke und stellte die Rolle als „Captain America“ und einen damit zusammenhängenden Deal über neun Filme hinweg in Aussicht.

2011 schlüpfte Chris Evans dann erstmals in den Anzug von „Captain America“ und zog ihn erst beim großen Finale der „Avengers“-Reihe im April 2019 wieder aus.

