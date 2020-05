Chris Hemsworth denkt über seine Werte und Normen nach

Eigentlich hätte er jetzt seinen neusten Film „Extraction“ promoten sollen, doch wegen Corona wurde dieser auf Netflix veröffentlicht. „GQ Australia“ hat Chris Hemsworth erzählt, dass auch ihn die aktuelle Situation bedrückt: „Es ist vielleicht das erste Mal in zehn Jahren, dass ich nicht weiß, was ich in den nächsten sechs Monaten mache. (…) Bis zu einem gewissen Grad ist es schön, keinen Zeitplan zu haben, aber das Unbekannte und die Unsicherheit sind einschüchternd.“

Und was macht Chris Hemsworth jetzt mit seiner freien Zeit? Die genießt er zu Hause in der Nähe von Byron Bay, Australien mit seiner Familie: „Ich habe wahrscheinlich 15 Jahre in einem Marathon verbracht, der sich wie eine ständige Arbeitsbelastung anfühlte. (…) Ich habe mich wirklich nach mehr Stille gesehnt und hatte definitiv das Bedürfnis, dass es ruhiger wird. Wenn ich keinen Zeitplan vor mir habe, sortiere ich meine Werte und das, was wichtig ist, neu. Und ich denke, die meisten Menschen haben gerade solche Gedanken.“

Übrigens schrubbte der „Thor“-Darsteller vor seinem Erfolg als Schauspieler angetrocknete Muttermilch von Brustpumpen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos