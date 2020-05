Christin Stark: Viertes Album steht in den Startlöchern

Christin Stark hat jetzt verraten, wann sie ihr viertes Studioalbum rausbringt. Auf ihrem „Instagram“-Kanal schrieb die Sängerin, dass das Veröffentlichungsdatum der 5. Juni sein wird. Das Album nennt sich „Stark“, also wie ihr Nachname. Ihr erstes Studioalbum im Jahr 2013 nannte die Blondine übrigens „Unglaublich stark“.

Nun sind „zwölf brandneue Songs im Kasten“, verrät sie nun in ihren Foto-Postings, die sie beim Einsingen im Studio zeigen. Dazu schreibt Christin Stark: „Die Spannung steigt! Meine Nervosität ebenfalls. Doch ich bin so stolz auf (…) [mein] Album, das sich in keine Schublade stecken lässt! Doch, in die von mir geschaffene [Schublade]! (…) Danke an mein inspirierendes Songwriter-Team, das mir mit Herz und musikalischer Kreativität zur Seite stand!“ Produziert wurde das Album von Matthias Reim, mit dem sie seit mehr als sechs Jahren zusammen ist.

Ein Duett von Christin Stark und Matthias Reim ist „in naher Zukunft“ übrigens nicht geplant. „Aber sag niemals nie“, meinte der Sänger dazu.

Foto: (c) Susanne Wagner