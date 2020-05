Christin Stark: Viertes Album über „alle Facetten des Daseins“

In einer Woche (05.06.) erscheint das neue Studioalbum von Christin Stark. Ihr viertes Werk nennt die Sängerin „Stark“, also wie ihren Nachnamen.

Im „MCS“-Pressetext heißt es dazu: „All diese Facetten unseres Daseins – von grenzenlosem Selbstvertrauen bis hin zu Momenten des Zweifelns – vereint das neue Studioalbum. (…) Christin Stark liefert (…) den Beweis, dass sich Lederjacke und moderner Schlager nicht ausschließen. Dass es in der Musik noch so viel gibt, über das es sich zu reden lohnt. Dass die Stärke eines Menschen durch all seine Facetten zum Ausdruck kommt und dass es im Leben wichtig ist, seinen Weg konsequent zu verfolgen. Lebensbejahend. Mit dem Herz am rechten Fleck. Stark. Christin Stark.“

Produziert wurde Christin Starks Album übrigens von Matthias Reim, mit dem sie seit sieben Jahren zusammen ist.

Foto: (c) Susanne Wagner / MCS