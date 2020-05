Christopher musste diesen Song einfach schreiben

Mit „Leap Of Faith” hat Christopher seine zweite Single des Jahres 2020 veröffentlicht. Darin singt der dänische Musiker von all den Entscheidungen, die wir im Leben treffen müssen und wie wir damit umgehen.

Christopher selbst meinte laut „We Share A Lot“ über seinen neuesten Song: „‘Leap Of Faith‘ ist ein Song, den ich schreiben musste. Es ist der Song, in dem ich mich hauptsächlich dazu ermutige, Risiken einzugehen und Veränderungen in meinem Leben herbeizuführen. Es ist der ultimative Fortschrittssong und ein Song über all die Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen musst und die große Verantwortung, die sich in dich hineinschleicht, je älter du wirst.“

Zuvor hatte Christopher in diesem Jahr übrigens die Single „Ghost“ herausgebracht.

Foto: (c) Alexander Leistiko / Warner Music