„Chucky 2“-Regisseur John Lafia ist tot

Die Filmwelt ist in Trauer. Regisseur und Drehbuchautor John Lafia ist tot, er starb bereits letzte Woche (29.04.) im Alter von nur 63 Jahren.

Sein Freund und Kollege Don Mancini sagte gegenüber „Variety“: „Ich bin am Boden zerstört, von seinem Tod zu hören. John war ein unglaublich großzügiger Künstler. Er ließ mich zu jedem Treffen mitkommen und ich durfte ihn am Set beobachten. Er brachte mir während der Produktion dieses Films mehr über das Filmemachen bei als mehrere Semester in der Filmschule. John war auch einer der natürlich neugierigsten und ständig kreativsten Menschen, die ich je getroffen habe, jemand, der immer Fotos machte und Ideen aufschrieb.“ Die näheren Umstände von John Lafias Tod sind nicht bekannt.

John Lafia hat übrigens den Namen der Mörderpuppe „Chucky“ kreiert und hat bei „Chucky 2“ dann auch die Regie übernommen.