Corona-Krise: Maradona bittet „Hand Gottes“ um Hilfe

Diego Maradona bittet die „Hand Gottes“ um Hilfe während der Corona-Krise.

Der argentinischen Zeitung „Clarín“ sagte er: „Ich frage nach dieser Hand, um die Pandemie zu beenden, damit die Menschen wieder ihr Leben leben können, gesund und glücklich sind.“ Dass die Fußball-Legende das Bild der Hand Gottes verwendete, lag an einer Entscheidung des argentinischen Fußballverbandes zuvor. Dieser hatte aufgrund der Pandemie die Saison abgebrochen und auf Auf- und Abstieg verzichtet. Das kam Maradona sehr gelegen: Mit seinem Team „Gimnasia y Esgrima“ hatte er in der Berechnung der vergangenen drei Spielzeiten die wenigsten Punkte pro Spiel in der Superliga geholt und hätte damit eigentlich absteigen müssen.

Die Hand Gottes bezeichnet eine Situation während der Fußball-Weltmeisterschaft 1986, in der Diego Maradona im Spiel gegen England seine Hand zu Hilfe nahm, um ein irreguläres Tor zu erzielen.