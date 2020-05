Dakota Johnson leidet unter Depressionen

Die Isolation der Corona-Pandemie bedroht die psychische Gesundheit der Menschen weltweit. Das bekommt auch Schauspielerin Dakota Johnson zu spüren.

In einem Interview mit der amerikanischen „Marie Claire“ spricht die Freundin von „Coldplay“-Frontmann Chris Marin offen über ihre Gedanken während der Isolation: „Ich denke gerade permanent über den Zustand unserer Welt nach. Es hält mich nachts wach, die ganze Nacht, jede Nacht. Meine Gedanken wandern damit an wirklich dunkle Orte.“ Weiter erzählt sie, dass sie solche Gedanken nicht erst seit der Corona-Pandemie habe: „Ich habe seit ich jung bin mit Depressionen zu kämpfen – seit ich 15 oder 14 war. Damals dachte ich mit Hilfe von Spezialisten: Oh, das ist eine Sache, in die ich hineinfallen kann. Aber ich habe gelernt, es schön zu finden, weil ich die Welt fühle. Ich glaube, ich habe viele Komplexe, aber ich lasse sie nicht raus. Ich mache sie nicht zum Problem anderer.“

Übrigens dient Johnson als Inspiration für einige Songs der neuen „Coldplay“-Platte „Everyday Life“.

