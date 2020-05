Dave Grohl: „Wir haben keine Wahl, wir sind menschlich“

Hallelujah, Dave Grohl versprüht Optimismus! In einem ausführlichen Kommentar für „theatlantic.com“ erinnert uns der „Foo Fighters“-Frontmann daran, wie wichtig und unbeschreiblich eindrucksvoll Live-Musik ist. Leider sind Konzerte, Festivals und ähnliche Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben, doch Grohl findet in dieser misslichen Lage die richtigen Worte und macht somit Musikfans Hoffnungen auf bessere Tage.

Er schreibt: „In der heutigen Welt, die geprägt ist von Angst, Unbehagen und Social Distancing, ist es schwer sich vorzustellen, dass wir Erfahrungen wie diese (Live-Konzerte) jemals wieder haben werden. Ich weiß nicht, wann es wieder sicher sein wird, Arm in Arm, so laut wie wir können, zu singen, unsere Herzen rasen und unsere Seelen vor lauter Leben platzen zu lassen. Aber ich weiß, dass wir es wieder machen werden, weil wir es müssen. Wir haben keine Wahl, wir sind menschlich. Wir brauchen Momente, die uns versichern, dass wir nicht alleine sind, dass wir verstanden werden, dass wir nicht perfekt sind und ganz besonders, dass wir nicht allein sind. Ich habe meine Musik, meine Worte, mein Leben mit den Leuten, die zu unseren Konzerten kommen, geteilt. Und sie haben ihre Stimme mit mir geteilt. Ohne dieses Publikum, ohne dieses schreiende, schwitzende Publikum wären meine Songs nur Geräusche. Doch zusammen sind wir Instrumente in einer akustischen Kathedrale, die wir zusammen Nacht für Nacht aufgebaut haben. Und das ist eine, die wir sicher wieder aufbauen werden.“

Im gleichen Kommentar erinnert Dave Grohl übrigens auch an den legendären Auftriit von „Queen“ beim Live Aid Konzert 1985.

Foto: (c) Sony Music / Andrew Stuart