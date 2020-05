David Bowie: Wusste er Bescheid, wann er sterben würde?

David Bowie hat angeblich genau gewusst, in welchem Alter er sterben wird. Ein Wahrsager soll dem Musiker dies bereits fast 40 Jahre vor seinem eigentlichen Tod verraten haben.

Das zumindest behauptet Keyboarder Mike Garson in seiner Biografie „Bowie’s Piano Man: The Life Of Mike Garson“, berichtet der „Rolling Stone“. Wörtlich schrieb er: „Viele solcher Spirituellen spinnen, aber dieser hier war echt. David wusste das und bezweifelte es nicht eine einzige Sekunde lang. Er akzeptierte die Auskunft und plante seine Zukunft, basierend darauf. Ihm standen 30, 40 Jahre zur Verfügung, um sein Leben weiter zu planen.“

Ob das wirklich stimmt, ist nicht sicher. Produzent Tony Visconti meinte, Bowie hätte bis zum Schluss darauf gehofft, seinen Krebs zu besiegen.

Foto: (c) Sony Music