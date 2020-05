David Lynch hilft Krankenhauspersonal während der Coronakrise

David Lynch hilft mit seiner Stiftung Krankenhauspersonal dabei, besser mit dem Stress der letzten Wochen umzugehen.

Das berichtet unter anderem die „Abendzeitung“. Demnach ruft die Stiftung des Ehren-„Oscar“-Preisträgers eine Initiative ins Leben, die diejenigen gewidmet ist, die während der Corona-Krise in den Krankenhäusern an vorderster Front stehen. Im Rahmen des Projekts „Heal the Healers Now“ soll die Technik transzendentaler Meditation Krankenhauspersonal nähergebracht werden, damit dieses mit der großen Belastung der letzten Wochen umgehen kann. Die Aktion wird von vielen weiteren Stars wie Tom Hanks, Hugh Jackman, Katy Perry, Martin Scorsese oder Oprah Winfrey unterstützt.

In der Vergangenheit hatten auch zahlreiche weitere Stars die „David Lynch Foundation“ unterstützt, darunter Paul McCartney, Ringo Starr, Laura Dern und Amy Schumer.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos