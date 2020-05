Demi Lovato entfernt „toxische Personen“ aus ihrem Leben

Manchmal kann es schwerfallen, die Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen. Davon kann beispielsweise auch Demi Lovato ein Lied singen.

Im Interview mit der britischen Moderatorin Jameela Jamil gestand die Sängerin: „Ich hatte das Gefühl, dass ich mit sämtlichen Leuten, mit denen ich negative Erfahrungen gemacht habe, alles wieder ins Lot bringen musste.“ Allerdings brachten ihre Bemühungen nicht den gewünschten Effekt – im Gegenteil! Lovato schlitterte in gesundheitliche Probleme. Als sie infolge einer Überdosis fast verstarb, reifte ein Gedanke in ihr. Es sei besser, Vergangenheit auch wirklich Vergangenheit sein zu lassen. Also kappte sie beispielsweise auch ihre Verbindung zum Schauspieler Wilmer Valderrama, mit dem Lovato sechs Jahre zusammen war und der ihr auch bei der Bekämpfung ihrer Suchtprobleme zur Seite stand. Zusammenfassend ergänzte Lovato: „Es ist besser, toxische Personen aus meinem Leben zu entfernen und Menschen gehen zu lassen.“ Über ihre Beziehung zu Valderrama sagte sie rückblickend: „Wenn man so jung in einer sechsjährigen Beziehung steckt, dann lernt man sich selbst gar nicht kennen.“

Übrigens: Demi Lovato ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Ihre Beziehung mit Schauspieler Max Ehrich hat sogar den Segen von Sam Smith.

Foto: (c) Universal Music