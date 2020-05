Demi Lovato: „Geht das noch wem so?“

Chaos-Queen Demi Lovato! Die Sängerin hat sich in ein stylisches Outfit geschmissen, Bilder davon gemacht und auf „Instagram“ geteilt. Lässige Sonnenbrille, bauchfreies Oberteil und weitgeschnittene Jeans – der Look passt!

Allerdings hat es wohl ganz schön gedauert, bis Lovato zufrieden zur Handykamera griff, denn auf dem Bett im Hintergrund sind unzählige Kleidungsstücke zu sehen. Sie schrieb dementsprechend auch: „So sieht mein Bett jedes Mal aus, wenn ich mich richte. Geht das noch wem so?“ Ja, den Kommentaren nach zu urteilen, geht das tatsächlich mehreren Frauen so. Außerdem fügte Lovato noch an: „Das ist übrigens das erste Mal seit Monaten, dass ich eine Jeans trage.“ Das sollte sie in Zukunft wohl wieder öfter machen, denn ihr Freund Max Ehrich kommentierte die Schnappschüsse mit gleich drei Herzchen-Emojis.

Übrigens: Die Beziehung zwischen Lovato und Ehrlich hat den Segen von Sam Smith.

Foto: (c) PRN / PR Photos