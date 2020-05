Deutsches ESC-Finale: Die Gewinner

Gestern Abend (16.05.) fand das Finale des deutschen ESC statt. Bei der Show, die im „ARD“ live aus der Elbphilharmonie und ohne Zuschauer übertragen wurde, landete Litauen mit der Band „The Roop“ und dem Elektropopsong „On Fire“ auf dem ersten Platz. Der zweite Platz ging an Island mit dem Song „Think about things“ von der Band „Daði Freyr og Gagnamagnið“. Russland landete mit dem Partysong „Uno“ und der Band „Little Big“. Die Show war der Ersatz für den aufgrund der Corona-Krise abgesagten ESC in Rotterdam. Die Zuschauer konnten abstimmen, jedoch nicht für Deutschland. Deshalb nahm Deutschland außer Konkurrenz teil. Ben Dolic, der in Rotterdam für Deutschland angetreten wäre, lieferte im „ARD“ eine grandiose Vorstellung ab. Mit vier Tänzern im Hintergrund präsentierte er seinen Song „Violent Thing“.

Und hier die alle Platzierungen:

1. Litauen „The Roop“ mit „On Fire“

2. Island „Daði og Gagnamagnið“ mit „Think About Things“

3. Russland „Little Big“ mit „Uno“

4. Malta „Destiny“ mit „All Of My Love“

5. Schweiz „Gjon’s Tears“ mit „Répondez-moi“

6. Dänemark „Ben & Tan“ mit „Yes“

7. Schweden „The Mamas “ mit „Move“

8. Italien Diodato mit „Fai rumore“

9. Bulgarien Victoria mit „Tears Getting Sober“

10. Aserbaidschan Efendi mit „Cleopatra“

