„Die Toten Hosen“: Campino-Biografie kommt im Oktober

Seit einigen Wochen warten die „Hosen“-Fans auf das Verkaufsdatum von Frontmann Campinos Autobiografie. Nun gab die Band auf „Facebook“ endlich das Verkaufsdatum bekannt: Ab 05.Oktober soll die Biografie erhältlich sein. Das berichtete „Express.de“.

Bereits im Titel „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde” verrät der Sänger seine Liebe zu England und dem FC Liverpool. Campino ist durch seine englischen Wurzeln sehr verbunden mit Großbritannien und äußert sich im Buch zu seinen Idolen, den „Beatles“, spricht aber auch kritisch über den Brexit, so „Express.de“. Das Buch können die Fans bereits jetzt über Amazon vorbestellen. Neben der Freude über das Buch, ernten die „Toten Hosen“ aber nun auch Kritik für den Link zu Amazon gerade zu Corona-Zeiten, in denen auch viele Buchhandlung vor der Pleite stehen, so „Express.de“ weiter.

Ob Campino das Buch wie geplant auf der Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober präsentieren kann, steht wegen Corona noch in den Sternen.

