Drake entschuldigt sich

Da wurde wohl etwas gespielt, was nicht für alle Ohren bestimmt war. Während eines „Instagram“-Livesets wurde ein unveröffentlichter Song von Drake gespielt, in dem er Kylie Jenner eine Affäre nennt und er zwanzig von diesen habe.

Jetzt hat sich der Rapper in einer „Instagram“-Story entschuldigt und schreibt: „Ein Song, den Mark gestern während des Live Sets von Night Owl Sound gebracht hat, hätte nicht gespielt werden dürfen. Es ist ein Lied, das vor drei Jahren gemacht und kurz darauf verschrottet wurde.“ Aber nicht nur Kylie Jenner wird als Affäre bezeichnet, sondern auch ihre Schwester Kendall Jenner und Model Gigi Hadid. Drake schreibt weiter: „Das Letzte, was ich möchte, ist aufzuwachen und zu sehen, dass Freunde sich von mir nicht respektiert fühlen. Also musste ich das jetzt sagen, um den Tag gut zu beginnen.“

Drake und Kylie Jenner sollen sich übrigens letztes Jahr gedatet haben.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos