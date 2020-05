Drake erntet heftige Kritik für sein neues Album

“Dark Lane Demo Tapes” heißt das sechste Studioalbum des kanadischen Rappers Drake und erntet in den Reviews einschlägiger Magazine wie „nme.com“ und „theguardian.com“ ordentlich Kritik. „nytimes.com“ titelt sogar mit „Drake war schon vor der Quarantäne isoliert“.

Drake selbst bezeichnete bei „Instagram“ das Album als „Mix von Songs, nach denen die Leute gefragt haben“. Die 14 Tracks sind eine Mischung aus neuen und alten Songs sowie Features mit Hip Hop Größen wie Chris Brown. Die größte Kritik am Album ist, das angeblich selbst die neuen Songs klingen wie die alten. „nme.com“ kritisierte zudem, dass es schwer nach kommerzieller Geldmacherei klinge und nicht nach künstlerischem Werk. Drake sei eigentlich für seine Vielseitigkeit bekannt, während der Krise fehle es ihm aber offenbar an Inspiration. Wer sich selbst eine Meinung bilden will, kann sich das Tape auf Drakes „Youtube“-Kanal anhören.

Drake ist übrigens stolzer Papa von einem kleinen Sohn. Den Jungen mit Namen Adonis präsentierte er im März erstmal auf „Instagram“.

