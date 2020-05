Duncan Laurence: Erste EP des ESC-Gewinners von 2019

Letztes Jahr hat er sich den Titel beim Eurovision Song Contest geholt, jetzt präsentiert er sein erstes Musikwerk. Seit wenigen Tagen ist die erste EP von Duncan Laurence mit dem Titel „Worlds On Fire“ zu haben.

Die Single „Arcade“, mit der der Sänger auch den ESC gewann, beschreibt er laut „Universal Music“ mit den Worten: „Das Gefühl, das man bekommen kann, wenn man ganz allein ist, wenn die Gedanken kreisen und man die Erinnerungen an eine frühere Beziehung wiederaufleben lässt. Das emotionale Wechselbad der Gefühle, wenn man ständig an den einen Menschen denkt, den man so sehr geliebt hat, mit dem man aber nicht mehr zusammen sein kann.“

Hier die Tracklist:

1. Beautiful

2. Yet

3. Arcade

4. Someone Else

5. Love Don’t Hate It

