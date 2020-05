Dwayne Johnson wird Comic-Superheld

Dwayne Johnson soll mit Emily Blunt zum Superhelden-Ehepaar mutieren. Wie die US-Seite „Variety“ berichtet, sollen „The Rock“ dank der Verfilmung „Ball and Chain“ baldmöglichst übernatürliche Kräfte verliehen werden. So wie Schauspielerin Emily Blunt, die in dem Film Johnsons Ehefrau mimen.

Der Comic „Ball and Chain“ von 1990 entstammt übrigens nicht dem Marvel-Universum, sondern ist auf „Homage Comics“ zurückzuführen, das 1998 von DC übernommen wurde.

Der gleichnamige Comic handelt von einem Ehepaar mit Superkräften, das sich mit Beziehungsproblemen und bösen Buben herumschlagen muss.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos