Eben kündigt Debüt-EP an

Eben gibt sich die Ehre: Der US-Sänger bringt am 05. Juni seine Debüt-EP „Honeydew“ heraus. Angeführt wird das Ganze von seiner aktuellen Single „Sad Song“, berichtet „Warner Music“.

Über seine Musik sagte Eben: „Ich bin einfach ein Kid aus Cincinnati, das versucht, seinen Weg durchs Leben zu finden, Kunst macht und dabei hoffentlich auch anderen auf ihrer Reise hilft. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr einen Schalter umgelegt und einen Schritt ins Licht gemacht zu haben. Ich will in eine ehrliche Richtung gehen. Ich habe stets versucht, alle anderen glücklich zu machen. Nun versuche ich, den Vibe für mich selbst zu schützen. Es ist ein neues Kapitel im Buch meines Lebens.“

Hier die Tracklist:

1. Wake Up Call

2. Sad Song

3. Somewhere Like Her

4. Bad Drug

5. The Kids Are Alright

Foto: (c) Helen Showalter / Warner Music