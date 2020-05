Ed Sheeran versucht sich als Imker und Barkeeper

Ed Sheeran ist momentan wahnsinnig umtriebig. Freizeit macht offenbar erfinderisch. Der 29-Jährige hat auf seinem Grundstück in Suffolk einen Bienenstamm angesiedelt. Ed will unbedingt seinen eigenen Honig machen. Eine Quelle erzählte gegenüber „The Sun“: „Ed hat einen Bienenstamm aus Holz am Rand seines Grundstücks aufgestellt. Er stellt bereits andere Erzeugnisse her und hat ein paar Tiere. Er hat also großen Spaß an dieser Idee und diesem Lebensstil.“

Und wenn er gerade mal nicht mit Ganzkörperanzug und Innen-Rauchdose versucht, Honig zu ernten, versucht er sich als Barkeeper.

Zwischen Selbstversorger und Cocktailmixer ist Ed Sheeran auch Unterstützer von Schulen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos