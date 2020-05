Edelmetall für Johannes Oerding

Große Freude bei Johannes Oerding: Sein aktuelles Album „Konturen“ hat den Gold-Status erreicht.

Auf „Instagram“ bedankte sich der Sänger bei seinen Fans. Er schrieb: „Danke an alle, die Teil dieser Platte sind! Ihr lieben Fans, Zuhörer, Wegbegleiter, Freunde, Familien, Label, Management, Booking, Radio, Band, Livecrew, Songwriter, Musiker, Anwälte, Designer und, und, und … Endlich mal wieder eine gute Nachricht in der Post! Danke. (…) Alle werden bald in den Arm genommen und geknutscht, geehrt und gefeiert!“

„Konturen“, das aktuelle Album von Johannes Oerding, erschien übrigens im November 2019.

Foto: (c) Olaf Heine