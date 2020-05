„Einstürzende Neubauten“: Neues Album ist da!

Seit vorgestern ist das neue Album „Alles in Allem“ von den „Einstürzenden Neubauten“ auf dem Markt, pünktlich zum 40. Jubiläum der Band.

Im Interview mit der „Augsburger Allgemeine“ verriet Frontmann Blixa Bargeld, wie sich die Arbeitsweise der Band seit ihrer Gründung 1980 verändert hat. Dazu sagte der 61-Jährige: „Wir gehen mit einem Toningenieur in ein Tonstudio und wickeln unsere Ideen ganz klassisch in verschiedenen Takes ab. Wir könnten gar nicht zu einer Plattenfirma gehen und ein Budget bekommen, um ein Album aufzunehmen. Dazu arbeiten wir viel zu altmodisch. Bei ‚Lament‘ (Anm. d. Red.: Album von 2014) konnten wir das alles nur durchziehen, weil wir Geld für eine Performance in Belgien und Geld von einer Plattenfirma bekommen haben. Und jetzt haben wir uns 100 Tage im Studio im Zeitraum eines Jahres gegeben, um zu sehen, was alles dabei rauskommt.“

Die „Einstürzenden Neubauten“ versuchen aktuell, ihre für Mai/Juni diesen Jahres geplante Tournee auf 2021 zu verlegen. Noch stehen aber keine Termine fest, wie der Homepage der Band zu entnehmen ist.

Foto: (c) neubauten.org