Ellie Goulding: „Fasten ist sicher“

Die Fans von Ellie Goulding machen sich Sorgen um ihr Idol. Die Sängerin legt nämlich immer mal wieder Fastentage ein, doch keine Sorge, sie weiß genau, was sie da tut.

In ihrer „Instagram Story“ meinte sie dazu: „An meine 40 Stunden-Fastenzeit gehe ich sehr sicher heran, in dem ich absichtlich einen nährstoffreichen Essenstag davor und danach habe. Ich trinke hochwertige Elektrolyten und viel Wasser (plus Tee und Kaffee). Fasten ist sicher und heilsam, solange man nicht diabetisch ist oder ernsthafte Gesundheitsprobleme hat. (…) Ab und zu mal zu fasten, ist eine großartige Art, um deinem Verdauungssystem eine Pause zu geben. Es hilft, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und bekämpft Entzündungen.“

Erst letzte Woche hatte Ellie Goulding einen Fastentag eingelegt.

Foto: (c) Universal Music