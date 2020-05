Immer wieder montags. Das ist gestern Morgen (04.05.) sicherlich auch Ellie Goulding durch den Kopf gegangen. An diesem Tag legt die Sängerin offenbar immer eine Essenspause ein.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die 33-Jährige jedenfalls: „Montag = Fastentag, der Tag an dem ich Getränke so verdammt schätze.“

Ob Ellie Goulding dabei auch Kaffee zurückgreift? Auf diesen Geschmack ist die Sängerin vor kurzem gekommen.

