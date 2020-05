Ellie Goulding: „Seid aktiv anti-rassistisch!“

Der Mord an George Floyd schlägt weiter hohe Wellen. Nachdem der Afroamerikaner vorsätzlich von einem weißen Polizisten getötet wurde, geht’s in den USA heiß her. Am Ort des Geschehens, in Minneapolis, zündeten Demonstranten am Donnerstagabend (28.05.) nach einem weiteren brutalen Polizeieinsatz ein Polizeirevier an. Ganze Straßenzüge gleichen inzwischen einem Schlachtfeld.

US-Präsident Donald Trump drohte, das Militär zu schicken und auf Plünderer schießen zu lassen. Die Rassismus-Debatte tobt! Und auch unzählige Stars melden sich zu Wort. Ellie Goulding startete via „Instagram Story“ einen flammenden Appell, indem sie schrieb: „Seid aktiv anti-rassistisch. Es ist nicht genug, einfach nur nicht rassistisch zu sein!“

Auch Stars wie Justin Bieber, Madonna und Sarah Connor äußerten sich bereits zum Vorfall.

Foto: (c) Universal Music