Ellie Goulding zeigt musikalisch ihre zwei Seiten

Das neue Album „Brightest Blue” von Ellie Goulding besteht aus zwei Seiten. Über die erste sagte die Sängerin laut „contactmusic.com“: „Sie reflektiert meine Verletzlichkeit. Sie kennt eine komplexe Welt an, in der Beziehungen und Herzschmerz immer noch unsere Zufriedenheit diktieren und es immer noch die schmerzhafteste Sache der Welt sein kann, egal wie aufgeklärt man ist. Die Tracks symbolisieren auch Aufwachsen und eine Frau werden.“

Die B-Seite hingegen, „fasst meine selbstbewusste, mutige und furchtlose Seite zusammen und beinhaltet all meine kürzlich veröffentlichten Kollaborationen“.

Hier die Tracklist:

Side A:

1. ‚Start‘ (ft. serpentwithfeet)

2. ‚Power‘

3. ‚How Deep Is Too Deep‘

4. ‚Cyan‘

5. ‚Love I’m Given‘

6. ‚New Heights‘

7. ‚Ode To Myself‘

8. ‚Woman‘

9. ‚Tides‘

10. ‚Wine Drunk‘

11. ‚Bleach‘

12. ‚Flux‘

13. ‚Brightest Blue‘

SIDE B – EG.0:

1. ‚Overture‘

2. ‚Worry About Me‘ (Feat. blackbear)

3. ‚Slow Grenade‘ (Feat.Lauv)

4. ‚Close To Me‘ (With Diplo) (Feat.Swae Lee)

5. ‚Hate Me‘ (With Juice WRLD)

