Elon Musk darf sein Kind nicht X Æ A-12 nennen

Nun also doch nicht: Tesla-Boss Elon Musk und die Sängerin Grimes dürfen ihren Sohn nicht X Æ A-12 nennen. Das berichtet das US-Portal „TMZ“ unter Berufung auf die zuständige Behörde in Los Angeles. Es sei gegen das Gesetz im US-Bundesstaat Kalifornien, in Namen Nummern und Symbole zu verwenden. Ausschließlich die 26 Buchstaben des englischen Alphabets dürften benutzt werden.

Mit der Namensankündigung ihres Sohnes sorgten Musk und Grimmes für zahlreiches Stirnrunzeln, auch wenn sie den Namen via Twitter ausführlich erklärten. X stehe für die „unbekannte Variable“, Æ sei die „elfische Schreibweise für Ai (Liebe und/oder Künstliche Intelligenz)“ und A-12 der „Vorläufer zur SR-71 (das Lieblingsflugzeug der beiden). Außerdem stehe das „A“ für „Archangel“, ihr Lieblingslied.

Der Junge kam am 5. Mai 2020 auf die Welt, kurze Zeit später verkündete Musk den außergewöhnlichen Wunschnamen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos