ESC soll 2021 in Rotterdam stattfinden

ESC-Fans dürfen sich freuen. Es gibt einen Termin für nächstes Jahr. Wie „eurovision.de“ jetzt bekannt gegeben hat, soll der Eurovision Song Contest 2021 in der Ahoy Arena in Rotterdam stattfinden, so wie es ursprünglich für dieses Jahr geplant war.

Ein ganz genaues Datum, wann das Spektakel stattfinden soll, gibt es aber nicht. Doch es stehen schon die ersten Teilnehmer fest. 14 Länder, darunter Spanien, Belgien und die Schweiz, haben sich bereits dazu entschlossen, ihren für dieses Jahr ausgewählten Künstler erneut antreten zu lassen.

Eine kleine Hürde gibt es für diese Kandidaten aber trotzdem: Sie dürfen nicht den Song performen, den sie für den ESC 2020 vorbereitet hatten. Schließlich dürfen nächstes Jahr nur Lieder gesungen werden, die erst nach September 2020 kommerziell veröffentlicht werden.

Foto: (c) Universal Music / Zlatimir Arakliev