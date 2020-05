Farid Bang: Fasten und Kräfte sammeln

Farid Bang gehört wohl zu den angesagtesten Rappern Deutschlands. Aktuell setzt sich der 33 -Jährige für Bedürftige ein oder kümmert sich um seine Fans.

Was er sonst noch so tut, das verriet der Musiker im Interview mit „klatsch-tratsch.de“. Er sagte: „Da ich Moslem bin, faste ich momentan. Allerdings ist mein Rhythmus derzeit schon komisch. Meistens gehe ich erst zwischen 4 und 5 Uhr morgens schlafen.“ Weiter sagte er: „Gegen 13 Uhr stehe ich dann wieder auf und faste weiter. Am Abend esse ich, trinke Kaffe und entspanne mich, um Kräfte zu sammeln.“

Ein bisschen muss er aber noch durchhalten . Der Fastenmonat Ramadan geht nämlich noch bis zum 23. Mai.