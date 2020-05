Farid Bang: Gutes tun, statt auf der faulen Haut liegen

Farid Bang gehört wohl zu den angesagtesten Rappern Deutschlands. Doch sich in der Corona-Krise eine Auszeit gönnen, das kommt für den 33-Jährigen nicht in Frage. Statt auf der faulen Haut zu liegen, legt sich der Musiker mächtig ins Zeug und tut Gutes.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ sagte er: „Gemeinsam mit der Seite ‚CoronaMask24‘ haben wir zuletzt Schutzmasken an Bedürftige und Kinderheime in Düsseldorf geliefert. Das war eine geile Aktion.“ Dabei hat der Musiker auch fest mit angepackt und die Kartons höchstpersönlich bis vor die Einrichtungen geschleppt, für die die Masken bestimmt waren. Das Ganze betrachtete er gleichzeitig als Workout. Er sagte weiter: „Das Fitnessstudio vermisse ich derzeit schon am meisten. Aber ich glaube, das sieht man mir auch an.“

Wie „klatsch-tratsch.de“ berichtet, hat der Düsseldorfern via „Instagram“ auch eine eigene Castingshow namens „das InsTalent“ ins Leben gerufen. Darin treten die musikalisch talentierten unter seinen Fans zum Wettstreit an. Wofür der Erlös sein soll, das wisse er aber noch nicht, sagte er weiter.

Foto: (c) LooMee TV