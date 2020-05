Felix Jaehn empfiehlt Klavier lernen

Felix Jaehn aus Hamburg hat es geschafft, als DJ weltweit berühmt zu werden und gibt nun Tipps an alle die es auch werden wollen.

Die Zeitung „RP-Online“ hat ein Interview des Star-DJs mit den „dpa-Kindernachrichten“ veröffentlicht. Und auch wenn DJs eigentlich eher weniger mit klassischen Instrumenten unterwegs sind, empfiehlt der 25-Jährige den Nachwuchskünstlern: „Ein Instrument zu lernen, kann nie schaden. Klavier ist das hilfreichste für die Musikproduktion, weil dabei viel über Midi-Keyboards eingespielt wird. Und darüber hinaus braucht man eine Software, mit der man produziert. Das Ganze heißt DAW, Digital Audio Workstation. Also in etwa: eine digitale Audio-Arbeitsstation. Da gibt es verschiedene Software für. Dazu gibt es bei ‚YouTube‘ unglaublich viele Tutorials, die erklären, wie man damit arbeitet. All das Wissen, das ihr braucht, um erfolgreicher DJ oder Produzent zu werden, findet ihr im Internet.“

Jaehn selbst habe bereits mit 15 angefangen aufzulegen und gibt jungen Talenten deshalb auch mit den auf den Weg, einfach loszulegen und ihre Träume zu verfolgen.

