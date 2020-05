Felix Jaehn und seine Auszeit in einem buddhistischen Kloster

Schon vor Beginn der Corona-Krise hat sich DJ Felix Jaehn eine zweimonatige Auszeit genommen. In einem Statement sagte er damals, er wolle einfach für einen Moment leben.

Über seine Auszeit erzählte der 25-Jährige im Interview mit „noizz“: „Der Urlaub hat mich auf jeden Fall verändert. Ich war zum Ende hin noch für zwei Wochen in einem buddhistischen Kloster in Südfrankreich auf einem Mindfulness Retreat. Da habe ich mich so gut und so frei wie noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt. Das war ein unbeschreibliches Lebensgefühl, das ich jetzt mit in den Alltag nehme.“

Aktuell überarbeitet der DJ übrigens sein neues Album nochmal. Wann es genau erscheinen wird, ist aber noch nicht klar.

Foto: (c) Jens Koch / Universal Music