Felix Jaehn: Warum es Stripper in seinem Videoclip zu „Sicko“ gibt

Im Jahr 2018 hat sich DJ Felix Jaehn als bisexuell geoutet. In Video zu seinem Song „Sicko“ tanzen neben leicht bekleideten Damen auch leicht bekleidete Männer.

Auf die Frage, ob das eine der Freiheiten war, die er durch sein Outing auf künstlerischer Ebene gewonnen hat, sagte der 25-Jährige im Interview mit „noizz“: „Auf jeden Fall, das war eine riesengroße Entscheidung. Ich hatte in der Vergangenheit nie Stripper oder leicht bekleidete Menschen in meinen Musikvideos. Wir haben uns bewusst entschieden, diese Facette für ‚Sicko‘ aufzumachen, weil es auch zum Song und zum Vibe gepasst hat. Als dann von dem Director die Idee einer Stripperin kam war sofort mein erstes Feedback: ‚Von mir aus, aber dann muss es auch einen Stripper geben‘ – das wird in meinem Video nicht stattfinden, dass da nur eine Frau tanzt. Das war auf jeden Fall eine sehr bewusst Entscheidung!“

Im Song „Sicko“ geht es übrigens darum, dass jeder eine dunkle Seite hat.

Foto: (c) Viktor Schanz / Universal Music