Felix Jaehn: Welche Charakterzüge er als negativ ansieht

In seinem Song „Sicko“ sagt DJ Felix Jaehn, dass jeder eine dunkle Seite in sich hat. Was er damit meint, das erklärte der 25-Jährige im Interview mit „noizz“.

Er sagte: „In ‚Sicko‘ geht es um verschiedene Sachen: Es geht um genau die Charakterzüge, die ich für mich als negativ ansehe – Gier, das Streben nach Erfolg, das Suchen von Glück im Konsum und so weiter. Das war eine Phase in meinem Leben, die auch sicherlich mal wieder kommt. Ich hatte mit 19 meinen Durchbruch und war immer diszipliniert: Auf Tour gab’s keinen Alkohol, ich habe die Shows gespielt, bin danach brav wieder ins Hotelzimmer, hab weitergearbeitet. Irgendwann war ich mal an dem Punkt, an dem ich dachte: Ich hatte keine Jugend, kein Studentenleben – ich will auch einfach mal ausbrechen.“

Weiter erklärte der Musiker: „Eine andere Perspektive ist aber auch ganz klar – und das zieht sich bei mir durch viele Songs durch – ein Gefühl der Einsamkeit. Es geht um das Gefühl, dass an der Oberfläche alles nice und cool ist und die Leute haben Bock auf einen, aber sich unter der Haut auch ganz schön viel Dunkles und auch Trauriges verbirgt.“

Foto: (c) Jens Koch / Universal Music