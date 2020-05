Fête de la Musique als Online-Event

Das Fête de la Musique wird dieses Jahr im Juni (21.06.) stattfinden, allerdings nicht auf der Straße und auf Open Air-Bühnen, sondern über den digitalen Weg, als Online-Event.

Dr. Klaus Lederer, der Senator für Kultur und Europa in Berlin, sagte laut „Verstärker Medienmarketing“ dazu: „Die vielen, oftmals ehrenamtlich arbeitenden Musiker*innen, Veranstalter*innen und Partner*innen in allen zwölf Bezirken von Berlin sind mit ihren Ideen und Aktivitäten seit 25 Jahren das Rückgrat und der Motor der Fête de la Musique in Berlin. Mit über 170 Anmeldungen für Bühnen wäre dieses Jubiläumsjahr eigentlich ein Rekordjahr für Berlin geworden. Für dieses Engagement und für den Glauben an die Fête und ihren außergewöhnlichen Esprit möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich danken. Gemeinsam haben wir in den letzten Wochen gebangt und gehofft, dass zum Sommeranfang eine Fête stattfinden kann, wie wir alle sie kennen und lieben. Zwar steht nun fest, dass es keine Konzerte vor Publikum geben kann. Aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem gemeinsam ein musikalisches Zeichen setzen, das aus den Herzen und den Wohnzimmern kommt, aber weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus Menschen bewegen wird.“

Alle weiteren Infos gibt es unter „festedelamusique.de“.

Foto: (c) LooMee TV