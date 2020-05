Free ESC: Die Gewinner

Zeitgleich zum Finale des deutschen ESC im ARD, sind gestern Abend (16.05.) in der ESC-Ersatz-Sendung „Free ESC“ von Stefan Raab und ProSieben, ging Nico Santos als Sieger hervor. Er ist mit seinem neuen Song „Like I Love You“ für sein Heimatland Spanien angetreten. Auf Platz Zwei landete Ilse de Lang, die für die Niederlande in den Ring stieg. Helge Schneider, der als große Überraschung für Deutschland angetreten ist, erreichte den vierten Platz. Schlusslicht wurde Kate Hall, die Dänemark vertreten hat.

HIer die Platzierungen:

1. Spanien: Nico Santos – Like I Love YOU (104 Punkte)

2. Niederlande: Ilse DeLange – Changes (88 Punkte)

3. Mond: Der Astronaut – Back to the Moo (85 Punkte)

4. Deutschland: Helge Schneider – forever at home (76 Punkte)

5. Israel: Gil Ofarim – Alles auf Hoffnung (75 Punkte)

6. Türkei: Eko Fresh feat. Umut Timur – Günyadin (71 Punkte)

7. Schweiz: Stefanie Heinzmann – All We Need Is Love (66 Punkte)

8. Bulgarien: Oonagh – Du bist genug (62 Punkte)

9. Kroatien: Vanessa Mai – Highlight (Ti si moja snaga) (55 Punkte)

10. Irland: Sion Hill – Speak Up (53 Punkte)

11. Polen: Glasperlenspiel – Immer da (46 Punkte)

12. Großbritannien: Kelvin Jones – Friends (45 Punkte)

13. Italien: Sarah Lombardi – Te Amo Mi Amor (37 Punkte)

14. Kasachstan: Mike Singer – Paranoid (23 Punkte)

15. Österreich: Josh. – Wo bist du (22 Punkte)

16. Dänemark: Kate Hall – Reset (20 Punkte)

