„Frida Gold“ präsentieren ihre neue Single

„Frida Gold“ melden sich musikalisch zurück – und zwar in Form ihrer neuesten Single „Halleluja“. Es ist der erste Vorbote aus ihrem kommenden Album „Wach“, berichtet „We Share A Lot“. Darin singt das Pop-Duo von Urvertrauen und „Solidarität mit dem eigenen Sein“. Das passenden Musikvideo dazu erscheint am 04. Juni. Alina und Andi Wenzel haben sich vor ein paar Jahren aus Berlin zurückgezogen und das spiegelt sich auch in ihrem kommenden Album wider.

Sie sagen: „Der Rückzug vor ein paar Jahren in unsere alte Heimat, das Ruhrgebiet, hat uns erlaubt, zu werden wer wir sind.“

„Wach“ gibt es ab dem 25. September. Hier die Tracklist:

1. Keine Angst

2. Halleluja

3. Lovesongs

4. Verletzbar

5. Wo wir steh’n

6. Wach

7. Feierabend

8. Alle Frauen in mir sind müde

9. Bella

10. Interludium

11. Wieder geht was zu Ende feat. Samy Deluxe

12. Beweis

13. Ich bin immer noch hier

14. Utopia

15. Halleluja (Loftsession)

16. Verletzbar (Loftsession)

17. Wach (Loftsession)

